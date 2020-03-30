Лос-Анджелес, США, , 16:26 — REGNUM Зак Снайдер рассказал, что в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» должен был появиться Марсианский Охотник. Об этом 30 марта сообщает портал ComicBook.

Американский актёр Гарри Ленникс исполнил в фильме роль секретаря Суонвика. По первоначальной задумке Снайдера, Суонвик должен был оказаться замаскированным Марсианским Охотником.

По сюжету, Марсианский Охотник является могущественным телепатом, поэтому он заранее знал о тайне личности Супермена. Снайдер хотел, чтобы секрет этого персонажа раскрылся в фильме «Лига справедливости».

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