Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Американский актёр и режиссёр Джон Красински создал YouTube-канал под названием Some Good News («немного хороших новостей»). Об этом 30 марта сообщает портал ComicBook.

Красински пообещал выпускать ролики с наиболее позитивными новостями за прошедшую неделю. В первом выпуске он также поговорил со Стивом Кареллом и обсудил свои любимые моменты из сериала «Офис».

Напомним, Джон Красински наиболее известен по роли Джима в сериале «Офис». Он также выступил режиссёром популярного фильма «Тихое место».

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