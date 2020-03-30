Лондон, , 13:21 — REGNUM Шотландский актёр Джеймс МакЭвой пожертвовал около $343 тыс. (примерно 27 млн рублей) на борьбу с коронавирусом в Великобритании. Об этом 30 марта сообщает портал ComicBook.

Все средства были переданы в Национальную служба здравоохранения Великобритании. Местные врачи уже поблагодарили актёра за такой щедрый вклад в их работу.

Напомним, Джеймс МакЭвой наиболее известен своими ролями в фильмах «Грязь», «Люди Икс», «Хроники Нарнии» и др. Последним проектом с его участием стал сериал «Тёмные начала».

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