Нью-Йорк, США, , 13:15 — REGNUM Полнометражный мультфильм Justice League Dark: Apokolips War станет последней картиной в рамках «общей вселенной» анимационных проектов компании DC Comics. Об этом 29 марта сообщил портал ComicBook.

Тем не менее, Warner Bros. Animation продолжит выпускать мультфильмы по мотивам комиксов DC. Будут ли они объединены общим сюжет — пока не сообщается.

Напомним, мультфильм Justice League Dark: Apokolips War выйдет 5 мая 2020 года. В нём зрители смогут увидеть масштабное сражение с участием «Тёмной Лиги Справедливости».

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