Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Издательство Titan Comics выпустит серию комиксов по мотивам популярной видеоигры Horizon: Zero Dawn. Об этом 29 марта сообщил портал Eurogamer.

Главной героиней комикса станет Талана — молодая охотница и подруга Элой (центральный персонаж Zero Dawn). Первый выпуск поступит в продажу 20 июля 2020 года.

Напомним, Horizon: Zero Dawn — это приключенческая игра, разработанная компанией Guerilla Games. Ожидается, что в 2020 году она станет доступна на PC (изначально проект был эксклюзивом консоли PS4).

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