Лондон, , 11:18 — REGNUM Собственную игровую студию Silver Rain Games основал актер Абубакар Салим, чьим голосом говорил главный герой в игре Assassin's Creed Origins. Об этом сообщил игровой портал GamesIndustry.biz.

В новой компании Салим займет кресло креативного директора. Сооснователем и главой студии стала бывший менеджер программ Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA Мелисса Филлипс. Еще в команде новой студии состоят пять человек.

О планируемых проектах организаторы студии пока не объявили. Сообщается, что студия находится в стадии поиска финансирования и подбора сотрудников. Портал приводит слова Салима, согласно которым планируется заниматься новой интеллектуальной собственностью, выходящей за пределы видеоигр.

Салим известен зрителям по сериалам «Воспитанный волками», «Фортитьюд» и «Джеймстаун». Кроме озвучивания Байека из Assassin's Creed, актер дал голоса персонажам из World of Warcraft и The Bradwell Conspiracy.