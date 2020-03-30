Зальцбург, Австрия, , 10:56 — REGNUM Организаторы Зальцбургского фестиваля закрыли все свои офисы и мастерские из-за коронавируса, но пока не отменили проведение юбилейного 100-го фестиваля. Сообщение об этом размещено на официальном сайте мероприятия.

Как говорится в сообщении, для предотвращения распространения коронавируса все офисы, мастерские и билетные кассы фестиваль будут закрыты до 13 апреля. Сам фестиваль должен пройти в два этапа с 29 мая по 1 июня и с 18 июля по 30 августа.

О проведении весенних выступлений решение будет принято до 15 апреля, а о летнем этапе организаторы примут решение до 30 мая. Как сообщается в материале пресс-службы фестиваля, согласно имеющейся у организаторов оценке рисков есть основания надеяться, что все события Зальцбургского фестиваля будут проведены.

Однако определенность в сообщении оргкомитета мероприятия отсутствует. В материале уточняется, что за развитием событий организаторы будут следить, и в случае существенного изменения оценки рисков посетителям сообщат окончательное решение.

Напомним, в программу ежегодного музыкального фестиваля в Австрии входят концерты академической музыки и спектакли. История фестиваля начинается с 1920 года.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Австрии зарегистрировано 8788 случаев заражения коронавирусом. Страна находится на 14 месте среди государств с наибольшим количеством зафиксированных случаев.