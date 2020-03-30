Новосибирск, , 10:32 — REGNUM В Новосибирске без участия посетителей онлайн-концертом завершился VII Транссибирский арт-фестиваль. Об этом 29 марта сообщил телеканал «Россия — Культура».

Симфонический концерт транслировался в онлайн-режиме не сайте Новосибирской филармонии. Музыканты исполнили скрипичный концерт Александра Глазунова. Солировал на сцене скрипач Вадим Репин, одновременно являющийся художественным руководителем арт-фестиваля. Также оркестр исполнил четвертую симфонию Прокофьева.

В ходе фестиваля только одно мероприятие пришло с участием зрителей. Это была музыкальная программа «Па-де-де на пальцах и для пальцев», в которой участвовали Репин и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Остальные мероприятия фестиваля проходили без посетителей в онлайн-формате.

Международная часть программы VII Транссибирский арт-фестиваля отложена на сентябрь 2020 года из-за действующих карантинных мер, препятствующих распространению коронавируса.