Калининград, , 10:20 — REGNUM Серию фильмов об экспонатах, включая три фильма о научно-исследовательском судне «Витязь», опубликовал калининградский Музей Мирового океана. 29 марта об этом сообщила пресс-служба музея.

Всего выложены для любителей морской истории семь фильмов продолжительностью от пяти до 50 минут. Три из них посвящены НИС «Витязь» и его 80-летней истории в качестве исследователя океанов, завершившейся «культурной» миссией экспоната в музее.

Также представлены картины о других кораблях из фондов музея, таких как плавучий маяк, глубоководный аппарат «МИР-1» и прочих.

Как сообщает пресс-служба, фильмы созданы к 30-летнему юбилею музея с целью разбудить в посетителях «дух приключений и тягу к неизведанному». В сообщении отмечается, что в музее соскучились по посетителям и надеются в скором времени встретиться с ними вновь.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса многие культурные учреждения мира закрыли свои двери для посетителей. Россия не является исключением. У нас в стране введены карантинные меры, предусматривающие закрытие музеев, выставок, кинотеатров и других учреждений. Для сохранения интереса посетителей к своим экспозициям музеи организовывают различные онлайн-мероприятия — от показов фильмов до онлайн-экскурсий по своим экспозициям.