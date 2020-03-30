Кызыл, , 09:48 — REGNUM В Туве появятся памятники полководцу Чингисхана Субедею, а также революционеру Иннокентию Сафьянову. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, скульптор Байза Ондар намерен изваять Субедея на боевом коне в сопровождении льва или тувинской овчарки. Место расположения ещё не определено, однако в настоящее время обсуждается установка памятника рядом с аэропортом.

«Субедей, по историческим свидетельствам, был не только талантливым военачальником, завоевавшим для Чингисхана полмира, но и умнейшим, неординарным человеком своего времени — это признанный факт», — отметил глава.

Второй памятник будет посвящён Иннокентию Сафьянову, которого в республике называют Эккендей. Участник Гражданской войны, он сделал впоследствии многое для появления тувинской государственности.

«В следующем году образованию ТНР будет 100 лет, и памятник Эккендею, уверен, станет прекрасным историческим подарком республике, а также знаком благодарности тувинского народа русскому», — подчеркнул Кара-оол.

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