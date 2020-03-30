Париж, , 08:11 — REGNUM Чтобы предоставить жителям Франции доступ к постоянным коллекциям бывшей резиденции королей, Версальский дворец, расположенный примерно в 20 км от Парижа, организовал виртуальный 3D тур, доступный для всех, передает BFM TV.

В сотрудничестве с Google Arts & Culture была создана платформа, обеспечивающая доступ к выставкам и коллекциям. Таким образом, можно прогуляться в 2300 комнатах Версальского дворца, а также пройтись по 800 га садов, прилегающих ко дворцу.

Все желающие также могут прогуляться по замку с закрытыми глазами. На сайте Soundcloud Версальский дворец опубликовал серию подкастов, призывающих пользователей интернета погрузиться в звуки различных знаковых мест дворца.

Напомним, Версальский дворец закрыли для посетителей 13 марта 2020 года из-за вспышки коронавируса. Ежегодно дворец принимал около 10 миллионов посетителей.

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