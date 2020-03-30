Чебоксары, , 06:25 — REGNUM В столице Чувашии на время длинных выходных запускают тематические виртуальные туры. Первым онлайн-экскурсии проведёт детский парк имени космонавта А. Николаева, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Будут запущены стримы о животных зооуголка «Ковчег», трансляция будут идти в социальных сетях. Экскурсий планируют несколько.

«Их проведёт директор детского парка вместе с павианом Кешей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта и до особого распоряжения запрещено проводить развлекательные, зрелищные, культурно-спортивные и иные массовые мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.

Напомним, в онлайн-режиме показывает спектакли Русский драматический театр, стоимость билета составляет 200 рублей.