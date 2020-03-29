Москва, , 19:10 — REGNUM В Москве в возрасте 96 лет ушел из жизни русский советский писатель-фронтовик и сценарист Юрий Бондарев. Об этом 29 марта ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала она.

Напомним, Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске Оренбургской губернии. В 1941 году участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. В 1942 году, после окончания 10 класса средней школы, направлен на учёбу во 2-е Бердичевское пехотное училище, которое было эвакуировано в город Актюбинск. В октябре этого же года курсанты были направлены под Сталинград, где Бондарев был зачислен командиром миномётного расчёта 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. Юрий Васильевич участвовал в боях под Котельниковским (ныне Котельниково), в форсировании Днепра и освобождении Киева, в боях за Житомир. Был дважды ранен и дважды награжден медалью «За отвагу».

В 1946 году Бондарев поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, где занимался в семинаре Константина Паустовского. Дебютировал в печати в 1949 году. Первые рассказы выходили в журналах «Октябрь», «Смена» и «Огонёк». В 1951 году был принят в Союз писателей СССР.

Известность писателю принесли его произведения, которые были посвящены темам войны и послевоенной жизни: повесть «Батальоны просят огня», романы «Двое», «Тишина» и роман «Горячий снег», повествующий о событиях Сталинградской битвы. По последним двум романам были сняты одноименные фильмы.

Юрий Бондарев был удостоен звания Герой Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, кроме этого медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Юрий Васильевич являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий.

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