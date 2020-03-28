Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»). Об этом 28 марта сообщает портал PCGamer.
Рейнольдс может сыграть главного героя игры — рыцаря Дирка Бесстрашного. Подробности предстоящей экранизации пока не сообщаются.
Напомним, Dragon's Lair — это приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута. Её релиз состоялся в 1983 году.
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