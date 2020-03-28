Лос-Анджелес, США, , 10:47 — REGNUM Американский актёр Том Хэнкс вместе со своей супругой вернулся домой в США после излечения от коронавируса. Об этом 27 марта сообщил портал ComicBook.

Хэнкс и Рита Уилсон провели две недели на карантине в Австралии. Сейчас актёр и его супруга находятся в своём доме в Лос-Анджелесе и продолжают следить за состоянием здоровья.

Напомним, о положительном результате на коронавирус актёр рассказал 11 марта 2020 года. Первую неделю он провёл в одной из австралийских больниц, после этого его перевели на домашний карантин.

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