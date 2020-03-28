Нью-Йорк, США, 28 марта 2020, 09:39 — REGNUM Netflix продлила аниме-сериал Castlevania на четвёртый сезон. Об этом сообщалось на странице компании в Twitter 27 марта.
https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1243600966407995392
Дата выхода новых эпизодов пока не сообщается. Напомним, премьера третьего сезона шоу состоялась 5 марта 2020 года.
Напомним, Catlevania — это аниме-сериал по мотивам одноимённой серии видеоигр. Он был тепло принят геймерами и критиками.
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