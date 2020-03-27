Берлин, , 23:18 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус показал тест лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Информация об этом 27 марта была опубликована на официальной странице группы в Facebook.

В сообщении сказано, что Линдеманн был госпитализирован в больницу вечером 26 марта по настоянию врача группы. Лидер группы провёл ночь в отделении интенсивной терапии, после чего был переведён в другое отделение.

В настоящее время Линдеманн чувствует себя значительно лучше, его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации солиста Rammstein Линдеманна в одну из больниц Берлина с диагностированным заражением коронавирусом.

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