Стокгольм, , 07:43 — REGNUM Скансен, один из старейших и самый крупный в Швеции музей под открытым небом, в котором собраны ценные этнографические экспонаты, а также расположены павильоны с животными находится в тяжелом экономическом кризисе. Проблемы обострились по причине коронавирусной инфекции COVID-19. По заявлениям руководства Скансена, при отсутствии поддержки со стороны правительства, музей, расположенный в столице Швеции, обанкротится еще до начала лета. Об этом 27 марта сообщило шведское издание SVT.

Генеральный директор и председатель правления обратились к министру культуры Швеции с полным драматическими подробностями письмом. В письме они сообщили о том, что у учреждения наблюдается сильная нехватка средств, что всех сезонных сотрудников, работающих летом, пришлось уволить, и что позиции 200-т штатных сотрудников также находятся под угрозой.

Скансен был открыт в 1891 году и является самым посещаемым музеем Швеции. По словам генерального директора музея, Йона Браттмюра, занимающего свою должность с 2005 года, он никогда не видел ничего подобного. В рабочие дни в музей не приходит ни одного посетителя, по выходным посетителей в 5 раз меньше чем бывает обычно, также совсем исчезли и иностранные туристы, так как границы Швеции на время эпидемии остаются закрытыми.

Основная проблема заключается в том, что с период с апреля по сентябрь музей обычно получал доход, который компенсировал затраты в холодное время года, когда в Скансен традиционно приходит меньше посетителей. По мнению Баттмюра, в сложившейся ситуации за год музей может потерять 6 миллионов евро и, если правительство не окажет учреждению экономическую поддержку, Скансен можно будет признавать банкротом еще до наступления лета.

Помимо прочего, в состав Скансена входит зоопарк, где живут такие представители дикой природы, как волки, лоси и медведи, а также попугаи, крокодилы и лемуры. Однако на их содержание уходит немало средств, только на корм ежегодно требуются сотни тысяч евро.

«Уход за животными будет продолжаться максимально долго, и в случае чего, мы не планируем экономить на этом средства. В случае банкротства Скансена мы будем поддерживать животных до последнего», — заявил генеральный директор музея.