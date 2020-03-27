Нью-Йорк, США, , 16:12 — REGNUM По слухам, Netflix планирует съёмки ещё одного сериала по мотивам игровой франшизы Resident Evil. Главную роль в нём может сыграть Мила Йовович, сообщил портал GameRant 26 марта.

Сюжетно сериал станет продолжением фильма Resident Evil: Final Chapter («Обитель зла: Последняя глава»). Сообщается, что Мила Йовович снова вернётся к роли Элис.

Напомним, Resident Evil — это серия игр в жанре survival-horror (ужастик с элементами выживания). Релиз новой части франшизы состоится 3 апреля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «Локи» от Marvel будет посвящен «борьбе за идентичность»