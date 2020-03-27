Лос-Анджелес, США, , 16:05 — REGNUM Исполнитель роли Якоба Ковальски в фильмах серии «Фантастические твари» Дэн Фоглер поделился своими эмоциями после прочтения сценария новой картины. По его словам, зрителей ожидает множество интересных эпизодов, сообщил портал SyFy 26 марта.

Фоглер отметил, что в новом фильме франшизы его персонажа ждёт «прекрасное развитие». Также, по словам актёра, зрители увидят множество эпических боевых сцен, которые развернутся на фоне Второй мировой войны.

Премьера третьей части «Фантастических тварей» намечена на ноябрь 2021 года. Пока неизвестно, выйдет ли картина в срок.

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