Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM Шоураннер «Локи» Майкл Уолдрон поделился некоторыми подробностями предстоящего шоу. По его словам, сериал будет посвящен борьбе за идентичность, сообщил портал ComicBook 26 марта.

По сюжету предстоящего сериала, Локи будет пытаться понять «кто он есть, и кем он хочет быть». Шоураннер также отметил, что он его всегда привлекали персонажи, «которые борются за самоконтроль».

Напомним, сериал «Локи» должен был выйти на стриминговом сервисе Disney+ в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса его съёмки были «заморожены».

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