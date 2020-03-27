Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM «Карантинную версию» видеоролика к песне I'm ok показал основатель петербургской группы Little Big Илья Прусикин. Запись опубликована на его странице в соцсети Instagram.

В ролике выступают три музыканта. Сначала двое из них отбивают ритмы на стеклянных стаканах с водой и пятилитровой пластиковой бутылке. Затем к ним присоединяется Прусикин с градусником, откладывает его в сторону и присоединяется к исполнению бит-ритма на футляре от градусника.

В завершение музыкальной композиции исполнитель добавляет вокал, скандируя фразы I'm ok и I'm not alcoholic.

Напомним, группа Little Big была выбрана представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» с композицией Uno. Однако из-за распространения коронавируса в Европе организаторы конкурса отменили его проведение в 2020 году.