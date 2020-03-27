Минск, , 15:18 — REGNUM Во время состоявшегося сегодня, 27 марта посещения предприятия «Белгипс» в Минском районе Александру Лукашенко рассказали, как на заводе за год собирают несколько десятков тысяч выброшенных книг. Для этого в Минске установлены зелёные контейнеры, в которых граждане оставляют старые книги, журналы и другую печатную продукцию.

Среди выброшенных белорусами книг попадаются уникальные издания. Руководителю постсоветской республики рассказали, что основную часть выброшенного спасают и отдают школам и библиотекам, а остальное направляют на переработку.

«Молодцы», — похвалил Лукашенко.

Вместе с тем, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко удивился, как граждане могут выкидывать книги, особенно белорусскую литературу, произведения мировых классиков и уникальные энциклопедии.

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«Советский энциклопедический словарь, — он одну из найденных книг. — У меня с тех времен есть. В очереди стоял, чтобы купить. Это уникальная вещь».

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