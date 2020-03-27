Москва, , 19:00 — REGNUM Библиотеки Востока Москвы сегодня, 27 марта, проведут поэтический онлайн-квартирник «ССЫЛКА». Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Трансляция пройдёт с 20:00 по московскому времени до 00:00. Отмечается, что решение о проведении подобного онлайн-концерта библиотеки приняли в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса и отменой ранее запланированных мероприятий.

В программе онлайн-квартирника: выступления десяти поэтов из разных регионов России, а также музыкальные выступления от Богдана Кияшко и Стаса Намина. Организаторы мероприятия также сообщили, что в его конце зрителей и участников ждёт сюрприз.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в условиях объявленных карантинных мер онлайн-библиотеки и крупнейшие издательства предоставили доступ к различным книгам. Соответствующие акции запустили издательство «Альпина», аудио-сервис Storytel и портал «Литрес. Библиотека».

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