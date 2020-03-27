Москва, , 14:33 — REGNUM На телеканале ТНТ сегодня, 27 марта, в 19:00 по московскому времени, стартует показ нового реалити-сериала «Солдатки». Об этом ИА REGNUM собщили в пресс-службе телекомпании.

Участницами нового шоу станут 12 девушек, которые отправятся в армию, где им придётся столкнуться с реальной солдатской жизнью и «выжить» в таких условиях. Перед ними будет поставлена задача изучать военные дисциплины и строить коллектив.

Продюсеры проекта отмечают, что зрителей ждёт не обычное реалити-шоу, а сериал, который впервые будет снят в «боевой воинской части» и распорядок дня девушек ничем не будет отличаться от распорядка у настоящих солдат.

«У девочек случилось несоответствие реальности и ожиданий: они не до конца понимали, где они — то ли в реалити-шоу, то ли в армии», — сообщил автор проекта Сергей Куваев, подчеркнув, что «драматургия» сериала основана на человеческих отношениях, а условия жизни, занятия и испытания являются лишь фоном.

Руководить отрядом участниц будет офицер армии России, гвардии капитан по фамилии Казаков. Отмечается, что съёмки в казармах «проводились без купюр, со множества камер».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что популярные российские телевизионные шоу могут остаться не только без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но и без гостей. Например, Александр Ширвиндт, который должен был прийти в студию на съёмки очередного выпуска передачи «Вечерний Ургант», поучаствовал в них в режиме телемоста.

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