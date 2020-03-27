Лос-Анджелес, США, , 13:16 — REGNUM Регламент премии «Золотой глобус» и правила оценки фильмов в разных номинациях из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, изменил организатор премии — Голливудская ассоциация иностранной прессы. Об этом сообщил ведущий американский журнал киноиндустрии Hollywood Reporter.

В соответствии с новым регламентом, теперь к борьбе за награды допускаются не только кинофильмы, вышедшие в прокате, но и ленты, которые были показаны в телевизионном формате на потоковых сервисах, кабельных или эфирных каналах. Издание отмечает, что альтернативная процедура отбора кинофильмов считается временной. Период действия такой процедуры установлен с 15 марта по 30 апреля 2020 года и может быть пересмотрен.

Еще одним нововведением является отмена обязательной процедуры просмотра кинофильмов членами Ассоциации в количестве не менее 90 человек. На период действия особых правил студии могут направлять в оргкомитет цифровые копии, чтобы члены Ассоциации могли оценить их, не выходя из дома.

В заявлении Ассоциации уточняется, что организация продолжает наблюдать за ситуацией с эпидемией COVID-19 и может продлить сроки действия новых правил или внести другие изменения в зависимости от развития событий.