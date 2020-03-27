Нью-Йорк, США, , 12:04 — REGNUM Трейлер черной комедии «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли опубликовала компания HBO 27 марта на официальном канале в YouTube.

Режиссером фильма выступил Кори Финли снявший ранее комедию в этом же жанре «Чистокровные». Сценарий, основанный как сообщается на реальной истории, написал Майк Маковски.

Новая картина рассказывает историю директора школы, решившего совместно с коллегами присвоить крупные суммы, выделяемые из бюджета на образование. Однако о растратах узнает студент-репортер из-за ошибки, которую допускает помощник директора. Студенту предстоит раскрыть коррупционную схему, действующую более десяти лет.

Ролик, содержащий, к слову, ненормативную лексику, за несколько часов набрал 22 тысячи просмотров.