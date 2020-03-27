Санта-Моника, США, , 11:44 — REGNUM Новыми кадрами из очередной части хоррора «Пила» поделилась студия Lionsgate. Об этом сообщило издание Popcornnews.

По сюжету, детективы начинают расследование убийств полицейских. Череда убийств напоминает аналогичную серию убийств, происходивших ранее. Чем ближе к разгадке тайны детективы, тем опаснее становится затеянная убийцей игра.

Главную роль детектива Зика Бэнкса играет американский актер Крис Рок. Он же придумал идею сюжета. Его напарника Уильяма Шенка играет британский актер Макс Мингелла. Также в фильме участвует Сэмюэл Л. Джексон в роли одного из детективов участка, занимающегося расследованием убийств.

На кадрах, опубликованных студией, показаны сцены работы детективов в разных местах, а также главный герой-детектив в подземном бункере с окровавленной одеждой и руками.

Ранее сообщалось, что премьера хоррора с 15 мая перенесена на неизвестный срок.