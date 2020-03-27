Бербанк, США, , 11:02 — REGNUM Жена принца Гарри актриса Меган Маркл получила работу в озвучивании документального фильма про животных от студии Disney. Об этом сообщила пресс-служба студии в официальном микроблоге в Twitter.

Фильм, в котором персонажи будут разговаривать голосом Маркл, будет называться «Слон». Сюжет картины рассказывает историю семьи слонов, в которой они преодолевают 1600 километров по пустыне Калахари, чтобы прийти к месту назначения.

Фильм является одним из цикла картин от Disney, посвященных природе и животным. Картина выйдет на стриминговом ресурсе Disney Plus уже 3 апреля.

Напомним, на текущей неделе уже появлялась информация, что Маркл может поучаствовать в озвучивании еще одной картины — подарить свой голос одному из персонажей мультсериала «Симпсоны».