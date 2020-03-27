Сеул, , 10:57 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS отложила североамериканскую часть мирового тура из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

По их словам, часть мирового тура в поддержку нового альбома «Map of the Soul: 7» отложена в связи с тем, что власти Южной Кореи уделяют внимание безопасности и здоровью граждан.

Напомним, что тур по Северной Америке планировался в период с 25 апреля по 6 июня. Группа должна была выступить в девяти городах, включая Лос-Анджелес, Атланту, Нью-Джерси, Вашингтон, Торонто, Чикаго и Санта-Клару.

Напомним, что ранее группа отменила свой концерт в Сеуле, а промоутер и оператор Live Nation перенес дату начала продаж билетов на европейскую часть мирового тура группы.

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