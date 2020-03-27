Монровия, , 10:55 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа исполнил песню, повышающую осведомленность о распространении коронавируса. Об этом передает RFI Africa.

В своей песне лидер сообщил, что самое необходимое, что может сделать каждый, чтобы защитить себя, это вымыть руки.

Затем он напевает: «COVID-19 может привести к серьезным респираторным проблемам».

Вслед за этим ему подпевает хор Евангелия со словами: «Мы все должны подняться, давайте встанем вместе, чтобы бороться с «короной».

Он начал работать над новым синглом еще до того, как коронавирус достиг Либерии, сообщил его представитель Соло Келгбе в интервью газете The Guardian.

По информации репортеров, президент Веа, бывший профессиональный футболист, также имеет свою собственную студию звукозаписи в столице страны, Фритауне.

В настоящее время в стране есть три подтвержденных случая COVID-19.