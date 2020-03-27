Новосибирск, , 10:46 — REGNUM Музей документального кино Новосибирска покажет в открытом доступе уникальные кинохроники. Таким образом он хочет поддержать новосибирцев, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса.

«Многие люди сейчас стараются не выходить из дома, боясь заразиться коронавирусом. Мы хотим поддержать их, увлечь интересными и полезными просмотрами, показать кинохронику о жизни Новосибирска, его неординарных жителях и гостях», — отметила руководитель Музея документального кино Элла Давлетшина.

Сюжеты кинохроники будут выкладывать два раза в неделю на ютуб-каналах Музея Новосибирска и Музея документального кино, а также на их страницы в социальных сетях. Первый сеанс пройдёт в понедельник, 30 марта.

Многие уникальные кадры покажут впервые, они никогда не демонстрировались для широкой публики.