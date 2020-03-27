Лондон, , 10:49 — REGNUM Онлайн-мастер-класс для 450 учащихся Национальной школы кино и телевидения в Великобритании, находящихся на карантине в своих домах, провел американский режиссер Дэвид Финчер. Об этом сообщило издание IndieWire.

По данным издания, киношкола не работала из-за вспышки коронавируса. Руководство школы попросило режиссера провести онлайн-занятие со студентами, чтобы их подбодрить. Как сообщил директор школы Джон Уордл в своем микроблоге в Twitter, 450 учащихся смогли послушать лекцию «самого Дэвида Финчера».

Издание сообщает, что режиссер сейчас монтирует биографический фильм «Манк» о Германе Я. Манкевиче — сценаристе картины «Гражданин Кейн», получившем за него «Оскара». В главной роли «Манка» снялся Гари Олдман. Выход фильма в прокат ожидается в текущем году.

Финчер известен зрителям по картинам «Чужой 3», «Семь», «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и другим.