Бербанк, США, 27 марта 2020, 10:29 — REGNUM Потенциал персонажа Дейви Джонса, не до конца использованный в предыдущих фильмах про «Пиратов Карибского моря», могут использовать в продолжении франшизы. Об этом сообщает порта We Got This Covered со ссылкой на инсайдерский источник.
По данным источника, в студии Disney считают, что Дейви Джонс должен вновь появиться в новой картине в исполнении Билла Найи, который играл его в предыдущих сериях.
Как сообщалось ранее, студия начала работу над продолжением «Пиратов». Сейчас готовится сценарий картины. Также уже появлялась информация, что в новом фильме может вновь появиться Джонни Депп, чей скандальный развод с Эмбер Херд не смог окончательно уничтожить репутацию актера.