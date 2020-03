Бербанк, США, , 10:29 — REGNUM Потенциал персонажа Дейви Джонса, не до конца использованный в предыдущих фильмах про «Пиратов Карибского моря», могут использовать в продолжении франшизы. Об этом сообщает порта We Got This Covered со ссылкой на инсайдерский источник.

По данным источника, в студии Disney считают, что Дейви Джонс должен вновь появиться в новой картине в исполнении Билла Найи, который играл его в предыдущих сериях.

Как сообщалось ранее, студия начала работу над продолжением «Пиратов». Сейчас готовится сценарий картины. Также уже появлялась информация, что в новом фильме может вновь появиться Джонни Депп, чей скандальный развод с Эмбер Херд не смог окончательно уничтожить репутацию актера.