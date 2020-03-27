Магадан, Магаданская область, , 10:34 — REGNUM В Хасынском городском округе Магаданской области шесть руководителей учреждений культуры в свой профессиональный праздник получили подарки от зампредседателя областной думы Александра Басанского.

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«Руководителей депутат пригласил в свой офис. Совместно с главой Хасынского городского округа Борисом Соколовым они поздравили всех с праздником. Каждый из них получил букет и 300 тыс. рублей от Александра Басанского», — пишет «Колыма+».

Отмечается, что депутат регулярно помогает учреждениям культуры Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области планировалось выделить 150 млн рублей на культурно-массовые мероприятий в Володарском районе. Теперь деньги направят на поддержку бизнеса, пострадавшего от распространения вируса.