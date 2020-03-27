Лос-Анджелес, США, , 10:13 — REGNUM Голливудские актеры второго плана из-за простоев в съемках, вызванных карантинными мероприятиями против распространения коронавируса, отказываются от ролей и ищут заработки в других местах. Об этом сообщили репортеры журнала о мире шоу-бизнеса Variety со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Как сообщает издание, производство фильмов приостановлено и, по самым смелым прогнозам экспертов, возобновится не раньше середины мая, в случае прохождения к этому времени пика заболеваемости. Медики прогнозируют прохождение пика в конце апреля.

По инсайдерским данным, актеры, задействованные на второстепенных ролях, из-за ограничений, наложенных на массовые мероприятия, вынуждены ждать без дела. Это вынуждает их искать заработок на стороне, вплоть до отказов участия в приостановленных проектах. Киностудии начинают искать замену отказавшимся от съемок актерам.

Источники издания уточняют, что производство фильмов, съемки которых должны были пройти в Европе, задержатся на еще большее время, которое сейчас спрогнозировать точно невозможно. Известно, что в итальянской Вероне должны были сниматься эпизоды новой части блокбастера «Миссия невыполнима», а в Берлине планировали съемки «Матрицы 4».

При этом съемки «Бэтмена» в Лондоне успели завершить к началу карантина, и его премьера, по мнению источников, не должна задержаться надолго.

По данным издания, кинодеятели надеются на стабилизацию ситуации в ближайшие недели. А пока запрещены массовые мероприятия, кое-кто уже начал работать над проектами 2021 года, проводя прослушивания актеров в режиме онлайн.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в США стоит очень остро. 26 марта количество заразившихся коронавирусом на территории страны превысило количество заболеваний в Китае, с которого, как считается, началась эпидемия коронавируса на планете.