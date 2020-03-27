Кливленд, США, 27 марта 2020, 09:49 — REGNUM Сразу два альбома — «Ghosts V: Together» и «Ghosts VI: Locusts» выпустила американская индастриал-рок-группа Nine Inch Nails. Лидер группы Трент Резнор разместил объявление об этом событии в своем микроблоге в Twitter.
Он написал поклонникам: «Есть здесь кто-нибудь?», сообщив, что два новых альбома, содержащих «часы и часы музыки» доступны бесплатно. Предыдущие части серии «Ghosts
Композиции из новых альбомов доступны на официальном сайте коллектива, а также на ее канале в YouTube.
Напомним, группа Nine Inch Nails основана Резнором в 1988 году. Он сам создает всю музыку, приглашая для исполнения различных музыкантов — составы постоянно меняются.