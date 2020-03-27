Остин, США, , 09:17 — REGNUM Лауреатов седьмой ежегодной премии SXSW Gaming Awards объявили жюри без проведения церемонии награждения. Список лучших игр организаторы представили на официальном сайте премии.

Лучшей игрой года признан экшен-квест Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware, в которой игроки сражаются за воина по имени Волка во времена феодальной Японии. Эта же игра получила вторую статуэтку за выдающуюся визуальную составляющую.

Еще две игры получили по две статуэтки. Ролевая игра Disco Elysium от эстонской студии ZA/UM благодаря сюжету получила награду за выдающееся повествование, а также награду за культурные инновации имени Мэтью Крампа, которая присуждается за культурно-инновационный взгляд на мир.

Второй игрой, получившей двойную награду, стал экшен Death Stranding от Kojima Productions. Она получила статуэтки за выдающийся саундтрек и выдающееся техническое достижение.

Традиционная церемония награждения в Остине с присутствием разработчиков и издателей игр не состоялась из-за карантинных мер, принятых с целью противодействия распространению коронавирусу.