Казань, , 08:42 — REGNUM Челлендж от Little Big продолжили баскетболисты казанского клуба «Уникс», записав ролик на композицию «Uno». Ролик спортсмены выложили на официальном канале команды в YouTube.

«Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует», — написали спортсмены в описании видеоролика.

На баскетбольное поле вышла вся команда. В центре с танцем, повторяющим движения музыкантов Little Big в наиболее задорном стиле, выступил американский баскетболист, выступающий за российский клуб, Си Джей Макколлум.

Напомним, представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» должен был коллектив Little Big с композицией «Uno». Но из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе организаторы отменили конкурс.

Little Big считался фаворитом конкурса. Его ролик, размещенный на официальном канале конкурса, набрал более 47 млн просмотров. Клипы ближайших конкурентов набрали только около 3 млн просмотров.