Москва, , 19:11 — REGNUM Заняться самообразованием — отличный способ избавиться от скуки во время карантина или самоизоляции, в этом могут помочь удобные онлайн-сервисы.

Онлайн-курсы «Нетология» позволяют получить знания в области IT-специальностей. Во время карантина любой желающий может освоить основы гейм-дизайна, SEO-продвижения, разработки сайтов и другие полезные навыки.

Будущих «айтишников», а также полиглотов ждет ресурс Stepik, где можно выбрать курсы по программированию и иностранным языкам. Освоить цифровые специальности поможет и сервис «Яндекс. Практикум».

Интернет предоставляет возможности дополнительного и даже основного домашнего образования и для школьников, чьи школы закрыты на карантин. Например, платформа «Фоксфорд», где каждый ученик с 1 по 11 класс может выбрать свою программу и при этом обучаться по официальным школьным учебникам.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей в связи с эпидемией коронавируса, при этом гражданам рекомендовано оставаться дома. Многие школы и вузы еще раньше были переведены на дистанционное обучение.