Москва, , 18:49 — REGNUM Бесплатный доступ к своим книгам в условиях эпидемии коронавируса предоставляют крупнейшие издательства и электронные библиотеки.

Книжное издательство «Альпина» выпустило приложение для мобильных устройств, в котором по промокоду GIFT_STAYHOME можно бесплатно прочесть 70 книг. Эти же книги доступны на сайте издательства.

Аудио-сервис Storytel после регистрации предоставляет месяц бесплатного доступа к собранию аудиокниг и музыкальных подкастов.

Ресурс «Литрес. Библиотека» открыл свободный доступ к более чем 50 тысячам электронных и аудиокниг до полной отмены запрета на посещение библиотек в связи с коронавирусом.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей, чтобы замедлить распространение коронавируса. Гражданам настоятельно рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, на время вынужденных каникул закрываются парки, спортивные клубы и увеселительные заведения.