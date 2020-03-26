Москва, , 18:21 — REGNUM Виртуальные экскурсии в условиях эпидемии коронавируса проводят для любителей прекрасного крупнейшие музеи мира.

Для того, чтобы посетить Лувр, Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Сикстинскую капеллу, американский Национальный музей естественной истории, Государственный Русский музей и множество других музеев и картинных галерей, достаточно установить на свой компьютер FlashPlayer.

Посещать знаменитые музеи можно и при помощи сервиса Google Art&Culture, прогуливаться по музейным залам при этом можно способом, знакомым всем любителям виртуальных путешествий с помощью Google Maps.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса COVID-19 неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, а гражданам, особенно пожилым, настоятельно рекомендуют оставаться дома.