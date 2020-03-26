Ульяновск, , 17:47 — REGNUM В Ульяновской области приняты дополнительные меры по защите от коронавируса. Приостанавливается работа государственных и муниципальных учреждений, а также развлекательных заведений, на дистанционный режим переходят учреждения культуры, спорта и образования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Согласно новому указу, с 27 марта в регионе будет приостановлена деятельность ночных клубов и, кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательно-досуговых учреждений. Кроме того, будет запрещено курить кальяны в ресторанах, барах, кафе.

Ранее в регионе на дистанционное обучение перешли образовательные учреждения, закрыты спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комплексы, прекращена работа клубных формирований и творческих коллективов. Также отменены или перенесены спектакли и концерты, приостановлена продажа билетов на апрель-май. Власти отмечают, что жители «могут посещать культурные мероприятия в онлайн-формате».

Для того, чтобы не прерывался тренировочный процесс, в регионе разработана платформа «Спортивные активности онлайн», где собраны собраны видеокурсы домашних тренировок, рекомендации и подборки фитнес-приложений, анонсы мероприятий в социальных сетях и соревнований онлайн.

«По информации специалистов спортивного ведомства, в ближайшее время планируется провести первые спортивные соревнования в режиме онлайн», — говорят региональные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются более 880 человек, на стационарном лечении с признаками ОРВИ — 18 человек. Коронавирусом заразился один человек — 15-летний подросток из Димитровграда, вернувшийся из Англии. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, говоря о продовольственных запасах, заверил, что «продуктов хватит на всех» и призвал жителей не слушать «врунов и паникёров».

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Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу. В настоящее время число заболевших превысило 400 тыс. человек.