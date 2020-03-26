Москва, , 16:54 — REGNUM Бесплатный доступ к книгам нескольких издательств открыл крупнейший книжный ресурс Bookmate в связи с эпидемией коронавируса.

Находящимся на самоизоляции можно не рыться на полках, чтобы отыскать еще не читанную книжку, многие сотни книг издательств Individuum, Popcorn Books, «Время» находятся как минимум до 15 апреля в свободном доступе. А любители искусства могут бесплатно и даже без оформления подписки ознакомиться с книгами издательской программы музея «Гараж».

Напомним, распоряжением Президента РФ Владимира Путина дни с 28 марта по 5 апреля объявлены нерабочими в связи с эпидемией коронавируса. Гражданам рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома, а потому способы без лишних затрат и с пользой избавиться от скуки сейчас особенно популярны.