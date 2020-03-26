Москва, , 16:27 — REGNUM Скончавшаяся народная артистка СССР Инна Макарова будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 26 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной мэрии.

«На Троекуровском кладбище», — сказал собеседник агентства.

Дата прощания и похорон артистки пока не называется.

Как передавало ИА REGNUM, советская и российская актриса Инна Макарова, сыгравшая в фильмах «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», скончалась накануне в возрасте 93 лет.

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