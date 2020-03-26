Москва, , 15:34 — REGNUM Крупнейшие медиа-холдинги предлагают пользователям Интернет бесплатную подписку на просмотр фильмов, сериалов, записей спортивных матчей на время карантина из-за коронавируса.

Так «Газпром Медиа Холдинг» сделал временно бесплатной подписку на онлайн-кинотеатры «ТНТ Premier» и RuTube, а также на спортивный телеканал «Матч ТВ». «Яндекс» открыл для всех двери мощного ресурса «КиноПоиск», «Сбербанк» приглашает самоизолировавшихся в кинотеатр Okko. Киносервис ivi формально остался платным, но подписка на просмотр фильмов на этом ресурсе сейчас стоит 1 рубль.

Те, кто уже давно пользуется сервисами Mail.ru Group уже с 16 марта могут наслаждаться фильмами, музыкой и другими развлекательными материалами за полцены в рамках программы лояльности Combo.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей распоряжением Президента РФ Владимира Путина, при этом всех призывают по возможности оставаться дома. Многие граждане еще раньше были вынуждены перейти на режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.