Великий Новгород, , 13:09 — REGNUM Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» запускает онлайн-трансляции спектаклей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театра, первый онлайн-показ приурочен к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.

В субботу, 28 марта, в 20:00 театр «Малый» покажет в интернете первый онлайн-спектакль: постановку «Вдребезги» по стихам поэтов Серебряного века.

«Театр не останавливает репетиций новых спектаклей и готовит проект подкастов «Болдинская осень. ON AIR»: актёры «Малого» будут читать пушкинские произведения в социальной сети «ВКонтакте», — рассказала художественный руководитель театра Надежда Алексеева.

Название подкаст-проекту театра навеянокультурной изоляцией Александра Пушкина в 1830 году в Болдино: эпидемия холеры не позволяла ему покинуть имение. Актёры театра «Малый» представят в подкасте «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», главы из романа «Евгений Онегин», «Сказку о попе и о работнике его Балде», цикл стихов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса учреждения культуры в регионах России закрылись для публики из-за отмены массовых мероприятий. Музеи, театры, выставочные залы массово переходят в онлайн-режим.

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