Волгоград, , 12:53 — REGNUM Онлайн концерт впервые даст Волгоградская филармония 26 марта. Прямой эфир сначала будет доступен на телеканале, а затем в интернете, сообщает пресс-служба регионального комитета культуры.

Филармония представит концерт оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина. Солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Наталья Долгалева и Алексей Шапошников. Трансляция начнётся 19:00 на телеканале «Волгоград-1», а затем запись будет доступна в интернете.

С 16 марта в Волгоградской области действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия.