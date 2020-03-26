Ярославль, 26 марта 2020, 10:10 — REGNUM В Ярославле из-за карантина по коронавирусу муниципальные танцевальные коллективы перешли на удаленный режим занятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.
Педагог ведет несколько групп и выходит с ними на связь по очереди в обычное время тренировок.
Занятия проходят в привычном режиме, состоят из разминки, растяжки, изучения хореографии, технической отработки элементов и подготовки к отчётным концертам или спектаклям.
Как рассказали в мэрии, ряд других учреждений культуры также перешли на виртуальный режим работы. Например, в школах искусств задания даются дистанционно в социальных сетях, дети выполняют их дома.
Читайте ранее в этом сюжете: Отрасли школьного питания нужна поддержка в условиях карантина — интервью