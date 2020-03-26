Ярославль, , 10:10 — REGNUM В Ярославле из-за карантина по коронавирусу муниципальные танцевальные коллективы перешли на удаленный режим занятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Виртуальное занятие танцем в Ярославле City-yaroslavl.ru

«Родители обратились к нам с просьбой не прерывать процесс обучения. Мы проводим занятия в режиме видеоконференции, чтобы не только дети могли посмотреть видео педагога, но и хореограф оценил успехи ребят» —сказал руководитель театра танца Антон Косов.

Педагог ведет несколько групп и выходит с ними на связь по очереди в обычное время тренировок.

«Мы танцуем на базе ДК Добрынина, но сейчас сидим по домам. При этом стараемся держать себя в форме. Тренироваться надо каждый день по два-три часа. Поэтому быть на связи с педагогом очень важно», — рассказала участник театра танца Антона Косова Лилия Чурилова.

Занятия проходят в привычном режиме, состоят из разминки, растяжки, изучения хореографии, технической отработки элементов и подготовки к отчётным концертам или спектаклям.

Как рассказали в мэрии, ряд других учреждений культуры также перешли на виртуальный режим работы. Например, в школах искусств задания даются дистанционно в социальных сетях, дети выполняют их дома.

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