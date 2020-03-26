Ханчжоу, Китай, , 09:48 — REGNUM Город Дунъян в провинции Цжэцзян на востоке Китая выпустил ряд мер поддержки, который должны помочь ускорить возобновление работы ключевой базы производства фильмов Хэндянь, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Правительство города выделило 10 млн юаней (около $1,4 млн) субсидий для погашения платы за проживание и питания съемочных команд, а также освободило от налогов и сборов кино и телевизионные компании в пострадавших от эпидемии районах.

Ранее одна из крупнейших студий по производству кинофильмов и сериалов в Китае Hengdian World Studios была освобождена от уплаты аренды помещений и площадей, необходимых в производстве.

В настоящее время уже более 20 команд возобновили работу в Hengdian World Studios, в то время как еще 40 прочих готовятся возобновить студийную работу. Хэндянь также часто называют «китайским Голливудом», поскольку четверть всех китайских фильмов и треть сериалов на 64 тыс. эпизода было снято здесь.